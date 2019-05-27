26 мая 2019

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 05:58
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Рабочая поездка по городу №2. Екатеринбург, скамейка, пиво, пустая бутылка, стеклотара
Стоимость одной бутылки может составить 5-7 рублейФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Иными словами, в России может возобновиться практика сдачи бутылок.

Авторами этой идеи стали представители «Справедливой России». Заместитель главы фракции в Госдуме Олег Нилов объяснил свою позицию тем, что в настоящее время проблема экологии в стране является «номером один». Из-за большого количества мусора некоторые регионы уже начали покупать места складирования отходов в других областях.

В пользу реализации идеи Нилов привел в пример страны Европы, где торговые сети используют для приема бутылок специальные автоматы. Они измельчают пластик и стекло, после чего тару вывозят на переработку. Как и в советские времена, за сдачу бутылок будут платить: «стоимость одной может составить 5-7 рублей», пишет газета «Известия».

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