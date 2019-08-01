Минобороны протестировало «военный интернет»

Военные протестировали автономный интернет, в котором невозможны утечки данных Фото: официальный сайт министерство обороны рф

Министерство обороны России испытало «военный интернет», который существует автономно от общей сети. По данным ведомства, с помощью него можно передавать большие объемы данных на большом расстоянии.

«„Военный интернет“ развернули между командными пунктами, находящимися на расстоянии 2000 километров друг от друга», — передает « Царьград ». Данные, в том числе аудио и видео, передавались на скорости 300 мегабит в секунду.

Запустить систему удалось за один час, испытания проводились в Центральном военном округе. Уточняется также, что «военный интернет» устойчив к внешним воздействиям и защищен от взломов. Для проверки связи ведомство использовало спецтехнику и порядка 1,5 тысяч мобильных комплексов связи и шифрования.

«Военный интернет» — это автономная сеть, у которой отсутствует точки обмена трафиком, связывающих с «внешним» интернетом. Благодаря этому в сети невозможны утечки, уточняет «Ридус».