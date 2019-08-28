Дмитрий Полянин избегает встреч с губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

После выхода из отпуска свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько источники «URA.RU» в региональном правительстве ожидают ускорения процесса отставки главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Напомним, вопрос об увольнении медиа-менеджера стоит уже около года из-за того, что его издание постоянно переживает скандалы, которые наносят урон региону.

«Решение об отставке принято. Но губернатор Евгений Куйвашев высказал желание лично обсудить его с Дмитрием Поляниным, расстаться с ним по-человечески. Однако главред всячески избегает встречи, постоянно уходит на больничный, либо в отпуск», — поделился инсайдер «URA.RU».

Сергей Бидонько, вышедший из отпуска 26 августа, сказал «URA.RU», что не будет заниматься «ускорением отставки» Полянина, хотя признался, что планирует встретиться с редактором в августе—сентябре. «Отношения между „Областной газетой“ и департаментом информационной политики региона (ДИП) пока не такие, как должны быть. По-моему, сейчас Дмитрий Полянин на больничном, когда появится на рабочем месте, мы с ним поговорим и обсудим все вопросы», — сказал вице-губернатор.

Дозвониться до Дмитрия Полянина оперативно не удалось — он не отвечает на звонки «URA.RU».

Конфликт между руководством «Облгазеты» и свердловской властью начался еще осенью 2018 года. Споры по рабочим вопросам постепенно переросли в хамство и оскорбления со стороны Полянина в адрес директора ДИП Юлии Прытковой. В июне Бидонько перед прессой признался, что ситуация наносит урон имиджу власти. Также летом в редакции газеты прошли обыски, а ДИП обвинил издание в провале двух госзаданий.