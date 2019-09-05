Блокираторы ремней безопасности в автомашинах предложили запретить

Многие водители ставят блокираторы не только на водительский ремень безопасности, но и на пассажирские места Фото: depositphotos.com

Специальные фиксаторы, с помощью которых водители могут заблокировать ремень безопасности и «обмануть» электронику автомобиля, могут попасть под запрет. С соответствующим предложением обратился в МВД РФ депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

«Применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Петров предложил внести в ПДД изменения, запрещающие использовать такие устройства вплоть до лишения права управления транспортным средством.

Кроме того, министру предложено рассмотреть возможность запрета на продажу таких блокираторов на всей территории России. По информации автора инициативы, многие водители ставят блокираторы не только на водительский ремень безопасности, но и на пассажирские места.