Опубликованы подробности выступления, на которое Путин отреагировал словами про «придурков»

Речь Айсена Николаева стала одним из главных моментов Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Раскрыто содержание выступления главы Якутии Айсена Николаева, которое вызвало яркую реакцию президента Владимира Путина во время проведения Госсовета с участием губернаторов во Владивостоке. Слова Николаева приобрели популярность после того, как Путин сказал, что те, кто не ценит Дальний Восток, — «придурки».

Среди основных вопросов, которые поднял Николаев, было строительство Ленского моста, владивостокской кольцевой дороги, реконструкция аэропортов и морских портов, а также дальнейшее строительство федеральных трасс в субъектах округа, передает telegram-канал «Якутия 2100».

По мнению Николаева, при цифровизации экономики в регионе следует формировать экосистему высокотехнологичного бизнеса, в особенности в секторе IT, альтернативной энергетики и авиакосмической отрасли. Чтобы не допустить оттока людей с Дальнего Востока Николаев предложил создавать центры опережающей профессиональной подготовки и строить с участием государства льготное арендное жилью для работников предприятий. Также по мнению главы Республики Саха, должна быть обеспечена стопроцентная доступность мест в современных детских садах и школах.

Кроме этого Николаев заявил о необходимости создания центров культуры мирового уровня во всех столицах округа и строительства медучреждений в районах Крайнего Севера. По словам Николаева, следует реализовать масштабный снос аварийного жилья и увеличить объем жилищного строительства. По его мнению, часть средств на реализацию национальной программы развития Дальнего Востока нужно брать с прибыли от нефтегазовых доходов, которые формируются на территории округа.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал предложение Николаева об ипотеке под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке. Ожидается, что пятилетняя программа начнет действовать в этом году.