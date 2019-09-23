Сокращение чиновников может затронуть полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости понедельника, 23 сентября:

Уважаемые читатели, нам нужна ваша помощь! В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист «URA.RU» Александр Поздеев. Все подробности — приметы, контакты, фото — вы можете найти тут. Свяжитесь с нами, если обладаете какой-либо информацией.

К другим новостям. Минфин РФ заявил о массовом сокращении чиновников. Все радии экономии бюджетных денег. Но оставшимся госслужащим повысят зарплату. Сейчас в России работает более 2 млн чиновников. Есть определенные причины, из-за которых госаппарат хотят «зачистить».

В полиции могут начаться массовые сокращения из-за новой реформы Минфина. Вслед за госслужащими работу рискуют потерять силовики. Если сокращения произойдут, это еще больше усугубит и без того критическую проблему с кадрами в МВД.

Под Оренбургом разбились две военные машины ВДВ — у них не раскрылся парашют при десантировании. Позже очевидцы поделились фотографиями полностью разбитой техники. После этого военный эксперт назвал главную ошибку, которую допускает Минобороны.

На российских дорогах ждут всплеска ДТП. Все из-за одной-единственной категории нарушителей, которым спишут накопившиеся штрафы за нарушение ПДД. Эксперты считают, что из-за этого нарушений на дорогах станет в разы больше.

Почти половина россиян пьет воду из-под крана. Чаще всего это пожилые люди. Бутилированную воду в дом граждане в основном не покупают.