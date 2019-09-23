Минфин высчитал точное число чиновников в России

Чиновников в России примерно 3,3% от численности занятого в экономике населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минфин РФ подсчитал, сколько людей в стране работают в государственных и муниципальных органах. На каждые 10 тыс. россиян приходится 163 чиновников, что составляет примерно 3,3% от численности трудящегося населения. Об этом заявила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 „чиновника“. Это 3,3% от численности занятых в экономике», — рассказала журналистам РБК Нестеренко. При этом она уточнила, что не все из них являются «истинными чиновниками», то есть имеют статус государственного или муниципального служащего. Если рассматривать только последних, то чиновников получится в два раза меньше. По данным на 1 июля 2019 года, 603 тысячи граждан служат в федеральных государственных органах, 252 тысячи являются региональными гражданскими служащими и 395 тысяч работают в муниципальных органах местного самоуправления.

Ранее Минфин объявил о массовом сокращении числа чиновников. Госслужащих станет меньше с 2020 года, когда государство приступит к реализации реформы в сфере госуправления, передает RT.