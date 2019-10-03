В Екатеринбурге депутата гордумы будут судить за взятку

Олега Кагилева ждет скамья подсудимых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В суд направлено дело депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева — сообщили «URA.RU» в свердловском Следственном комитете и прокуратуре Свердловской области. Его будут судить за взятку, из-за которой он лишился поста начальника Управления капитального строительства Свердловской области. Речь об «откате» от руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко за содействие при получении госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский в 2017 году.

«Руководитель госучреждения договорился со своим знакомым, что тот выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракты свыше 132 млн рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5% от суммы контракты, что составило 6,6 млн рублей, — рассказали в облпрокуратуре. — Руководитель строительной компании дал согласие принять участие в торгах на этих условиях». Но потом отказался передавать деньги.

На фоне разразившегося скандала губернатор понизил Кагилева в должности (до главного инженера УКС), в январе 2018 он потерял и этот пост. Однако скандал и возбужденное дело (его вела ФСБ) не помешали Кагилеву избраться в гордуму Екатеринбурга: будучи «единорроссом», он набрал 41,25% голосов избирателей. По доходам за 2018 года он вошел в пятерку самых богатых депутатов гордумы.