Экс-помощник Путина оценил вероятность возвращения семьи Ельцина в политику

Валентин Юмашев вряд ли станет играть большую роль в политической жизни РФ, считает экс-чиновник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев вряд ли вновь станет активным политическим игроком, а вот у других членов «ельцинской семьи» вполне есть такая возможность. Такое мнение высказал бывший замруководителя администрации президента РФ, экс-помощник президента РФ Владимира Путина Сергей Ястржембский.

«Что касается Валентина Борисовича [Юмашева], у него нет никаких намерений возвращаться в активную политику. А что у него теперь выкроилось время, чтобы подробно делиться с общественностью, как происходили выборы преемника, это очень важно. Страна должна об этом знать», — рассказал он «Национальной службе новостей».

По словам Ястржембского, в ходе так называемого «транзита власти», который ожидается в России в ближайшие годы, члены «ельцинской семьи» вполне могут быть востребованы в политике. Наибольшие шансы на это, по мнению экс-чиновника, есть у бывшего главы администрации президента Александра Волошина.

Ранее зять Ельцина Юмашев рассказал о том, что нынешний российский президент Владимир Путин познакомился с ним благодаря Анатолию Чубайсу. Юмашев также добавил, что в качестве преемника Ельцин рассматривал несколько человек, в том числе Бориса Немцова (заместитель председателя правительства РФ в 1998 году), Сергея Степашина (министр внутренних дел РФ в 1998—1999 годах) и Николая Аксененко (министр путей сообщения в 1997—2002 годах).