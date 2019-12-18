«Ямал» и «Utair» вошли в число лучших авиакомпаний из-за вкусной еды и приятных цен

«Уральские авиалинии» хвалят за то, что в некоторые недорогие тарифы включен бесплатный провоз багажа до 10 кг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпании «Ямал», Utair и «Уральские авиалинии» вошли в ТОП-10 лучших российских перевозчиков по мнению пассажиров. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».

«Авиакомпания „Ямал“, занимая четвертую позицию, активно догоняет лидеров», — говорится в исследовании. Пассажиры хвалят перевозчика за вкусную еду и рейсы без пересадок в Москве. В минусах указаны ветхие салоны самолетов, недостаток места для ног и неудобное расписание.

Югорский Utair расположился на седьмом месте рейтинга. Авиакомпанию хвалят за приятные цены на билеты и пунктуальность, а ругают за тесные салоны, строгие габариты ручной клади, дорогие напитки и высокую стоимость оплаты дополнительного багажа.

Замыкают ТОП лучших российских перевозчиков «Уральские авиалинии». В своих отзывах пассажиры писали, что им нравится включенный в некоторые недорогие тарифы бесплатный провоз багажа до 10 кг. Среди недостатков упоминаются задержки рейсов, платный выбор наиболее комфортных мест, отсутствие еды на некоторых направлениях, продажа алкоголя и теснота в салонах. У всех трех компаний отмечается профессионализм экипажа.

В первой тройке лидеров рейтинга оказались «Аэрофлот», S7 Airlines и «Россия». Также в списке указаны NordStar, NordWind Airlines, Red Wings Airlines и «Победа».