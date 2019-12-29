В России ужесточат контроль над оборотом спирта

Соответствующий закон подписал президент России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России ужесточат требования по производству и обороту этилового спирта. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила устанавливают соответствующие требования к оборудованию, которое используется при производстве спиртосодержащих фармацевтических препаратов. «И отдельно — требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции», — приводит ТАСС выдержки из закона.

Закон запрещает организациям, занимающимся оптовой торговлей лекарственными препаратами, реализовывать медицинский спирт или производные этилового спирта. Кроме того, производить медицинский спирт теперь можно, только разбавляя этиловый. Ранее для изготовления субстанции также допускалась ректификация из того же сырья.