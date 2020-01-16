Раскрыты подробности посадки югорского вертолета на ямальской трассе

Вертолет Ми-8, который совершил 16 января экстренную посадку на автомобильную дорогу в ЯНАО, принадлежит местной авиакомпании «Арго». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на борту воздушного судна находились 15 пассажиров и три члена экипажа.
«На проезжую часть автодороги произвело вынужденную посадку воздушное судно Ми-8 авиакомпании «АРГО», выполнявшее рейс по маршруту «Куст 36 Гыданский полуостров — поселок Коротчаево», — сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, перевозчик зарегистрирован в ХМАО.
Ранее очевидцы сообщали, что топливные баки вертолета якобы были пустыми, однако эта информация не подтвердилась. Экипаж принял решение экстренно посадить машину на трассу из-за плохих метеоусловий на посадочной площадке Ямбурга.
Уже через полчаса после незапланированной посадки вертолет снова поднялся в воздух и благополучно долетел до места назначения. При посадке на автодорогу никто не пострадал, машина повреждений не получила.