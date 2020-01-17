Украинского депутата уволили с должности после секс-скандала

Богдан Еременко являлся главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Верховная Рада Украины уволила главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Еременко за секс-скандал. Решение лишить члена фракции «Слуга народа» должности поддержали 317 депутатов. При этом Еременко останется в составе комитета.
Секс-скандал с участием Еременко произошел минувшей осенью. «На заседании Рады он вел телефонную переписку с неизвестной девушкой и пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги», — пишет ТАСС. После этого Еременко написал заявление об уходе с должности главы комитета.
Главой комитета по внешней политике был избран другой член фракции «Слуга народа» — правовед Александр Мережко. Ранее он входил в состав комитета по вопросам правовой политики.