Украинского депутата уволили с должности после секс-скандала

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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
Богдан Еременко являлся главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничестваФото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia

Верховная Рада Украины уволила главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Еременко за секс-скандал. Решение лишить члена фракции «Слуга народа» должности поддержали 317 депутатов. При этом Еременко останется в составе комитета.

Секс-скандал с участием Еременко произошел минувшей осенью. «На заседании Рады он вел телефонную переписку с неизвестной девушкой и пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги», — пишет ТАСС. После этого Еременко написал заявление об уходе с должности главы комитета.

Главой комитета по внешней политике был избран другой член фракции «Слуга народа» — правовед Александр Мережко. Ранее он входил в состав комитета по вопросам правовой политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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