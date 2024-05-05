Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мадриде

05 мая 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

«Бессмертный полк» прошел в Испании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотни людей собрались в Мадриде для участия в акции «Бессмертный полк», которая проводится в испанской столице уже в девятый раз. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге», — поделилась в беседе с РИА Новости Ирина Краснова, участница марша. Марш «Бессмертного полка» в Мадриде начался у исторического железнодорожного вокзала Аточа и продолжился в сторону одной из центральных площадей города. Участники акции несли фотографии своих родственников, которые сражались в Великой Отечественной войне, а также флаги и знамена. Акция «Бессмертный полк» зародилась в России и со временем получила международное признание, распространяясь на многие страны мира. Она является символом памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, помогая сохранить историческую правду для будущих поколений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни людей собрались в Мадриде для участия в акции «Бессмертный полк», которая проводится в испанской столице уже в девятый раз. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге», — поделилась в беседе с РИА Новости Ирина Краснова, участница марша. Марш «Бессмертного полка» в Мадриде начался у исторического железнодорожного вокзала Аточа и продолжился в сторону одной из центральных площадей города. Участники акции несли фотографии своих родственников, которые сражались в Великой Отечественной войне, а также флаги и знамена. Акция «Бессмертный полк» зародилась в России и со временем получила международное признание, распространяясь на многие страны мира. Она является символом памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, помогая сохранить историческую правду для будущих поколений.