Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мадриде

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Бессмертный полк. Москва, российский флаг, бессмертный полк, триколор, флаг россии, 9 мая
«Бессмертный полк» прошел в Испании Фото:

Сотни людей собрались в Мадриде для участия в акции «Бессмертный полк», которая проводится в испанской столице уже в девятый раз. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге», — поделилась в беседе с РИА Новости Ирина Краснова, участница марша.

Марш «Бессмертного полка» в Мадриде начался у исторического железнодорожного вокзала Аточа и продолжился в сторону одной из центральных площадей города. Участники акции несли фотографии своих родственников, которые сражались в Великой Отечественной войне, а также флаги и знамена.

Акция «Бессмертный полк» зародилась в России и со временем получила международное признание, распространяясь на многие страны мира. Она является символом памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, помогая сохранить историческую правду для будущих поколений.

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Сотни людей собрались в Мадриде для участия в акции «Бессмертный полк», которая проводится в испанской столице уже в девятый раз. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге», — поделилась в беседе с РИА Новости Ирина Краснова, участница марша. Марш «Бессмертного полка» в Мадриде начался у исторического железнодорожного вокзала Аточа и продолжился в сторону одной из центральных площадей города. Участники акции несли фотографии своих родственников, которые сражались в Великой Отечественной войне, а также флаги и знамена. Акция «Бессмертный полк» зародилась в России и со временем получила международное признание, распространяясь на многие страны мира. Она является символом памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, помогая сохранить историческую правду для будущих поколений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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