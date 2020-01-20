Снегопад на Урале продолжался почти сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Свердловскую область и его окрестности, в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи в городе Ревде. Автомобиль 20 минут не мог выехать из двора дома.

В реанимационный автомобиль погрузили больного, но уехать из двора дома на улице Кирзавод, 9 он не смог. Микроавтобус застрял в глубоком снегу во дворе многоэтажки. сообщает «Ревда-инфо». Через 20 минут на помощь приехали полицейские на микроавтобусе «УАЗ». Полицейские сами едва не застряли во дворе, но все же сумели вытянуть скорую помощь. В Управляющей компании «РЭП» заявили, что «трактор работает с утра, но дворов много».

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители Екатеринбурга будут жаловаться в прокуратуру на качество уборки снега. Инициатором борьбы против мэрии из-за снега стал руководитель организации «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб.