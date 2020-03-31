Десятки иностранцев застряли в российском аэропорту из-за коронавируса

Десятки граждан Киргизии четверо суток не могут вылететь на родину из новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщает
«Оно [правительство Киргизии] нас бросило в России, нас не пускают домой», — жалуются иностранцы.
По данным посольства Киргизии в РФ, в аэропорту находятся около 200 граждан республики. С 27 марта иностранцы вынуждены ночевать на стульях или на полу в зале ожидания. Некоторые уже объявили голодовку в знак протеста против бездействия правительства Киргизии.
Администрация Толмачева предоставила специальные комнаты беременным и женщинам с детьми, им раздали воду и маски. Жители Новосибирска начали приносить иностранцам еду.
Власти Киргизии 17 марта ограничили въезд для иностранцев из-за пандемии, напоминает «Федеральное агентство новостей». Позже республика прекратила регулярное международное авиасообщение «в целях противодействия распространению коронавируса». По состоянию на 29 марта, около 3,8 тыс. граждан Киргизии из 45 стран мира не могли вернуться домой.
По информации coronavirus-monitor.ru, коронавирусом заражены 789 тысяч человек во всем мире. Почти 38 тысяч больных скончались.
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