Премьер Мишустин: пик коронавируса в России еще не пройден

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что пока в стане нельзя исключать более сложного сценария развития пандемии коронавируса, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом глава правительства заявил в ходе совместного заседания президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
«Понятно, что пик заболеваемости еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария», — цитирует Мишустина «Интерфакс». Он уточнил, что сейчас кабмин предпринимает все меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса до 30 апреля, напоминает агентство Nation News. Глава государства подчеркнул, что медицинские учреждения, аптеки и супермаркеты будут работать в обычном режиме.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай.
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