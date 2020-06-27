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Днем ранее в регионе нашли еще 193 заболевших. Тогда же губернатор Свердловской области ввел второй этап снятия ограничений . Теперь разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонам, организациям оздоровительного отдыха для детей, а также автошколам (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотекам.

За время пандемии в регионе выявлено 12093 случая заражения. Полностью вылечились 7009 человек, умерли 90 заболевших.

«В Свердловской области зарегистрировано еще 216 случаев COVID-19», — сообщает оперштаб. Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 113. Также коронавирус выявлен у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов. Умерли пять человек.

В Свердловской области к 27 июня подтверждено еще 216 случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Свердловской области коронавирус нашли у 216 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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