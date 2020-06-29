Сотрудников УИК отправляют обходить квартиры, потому что в условиях пандемии коронавируса они и так контактируют из избирателями на участках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Председатели участковых избирательных комиссий (УИК) предлагают сотрудникам заработать, занимаясь в свободное время обходом квартир и приглашая жителей Екатеринбурга принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. Об этом URA.RU заявил три сотрудника разных УИК города.

Собеседники подчеркнули, что получили от председателей форму для заключения договора с Многофункциональным центром Свердловской области. Подписав договор, они могли с понедельника, 29 июня, приступить к поквартирному обходу домов, и приглашать жильцов на избирательные участки. По данным одного из источников, председатель УИК объяснил необходимость такой работы низкий явкой на подотчетной территории.

В свердловском избиркоме подтвердили, что члены УИК могут приглашать жителей Екатеринбурга на выборы. «Членам участковых избирательных комиссий было предложено усилить информирование жителей области о возможностях голосования — его видах, сроках проведения, времени и месте работы участков. <…> Чтобы минимизировать контакты голосующих со сторонними лицами (в целях снижения рисков заражения) было принято решение поручить эту работу членам УИК. Также к ней в небольшом объеме привлекаются волонтеры, которые осуществляют подомовое информирование. Договоры с ними, действительно, будет заключать МФЦ», — сообщили URA.RU в Центре общественного наблюдения.

В ЦОН уточнили, что работу по информированию населения о голосовании организуют Департамент внутренней политики и Департамент информатизации и связи Свердловской области, во взаимодействии с Избирательной комиссией Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории региона.