Мясников дал совет, как в жару распознать проблемы со здоровьем

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Жара в Екатеринбурге, кроссовки, лето, жара, купание в фонтане, детская обувь
Врач раскрыл симптом обезвоживания в жаркую погоду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам следует следить за мочой во время жары, чтобы понять, обезвожен ли организм. Такой совет дал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

«Надо следить за мочой: она должна быть светлой. Если моча становится интенсивно желтой, темной, уменьшается в количестве, значит, вы обезвожены», — рассказал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном». Врач рекомендует утолять жажду в жаркую погоду несладкой водой.

В жару также хорошо усваиваются овощи и фрукты, поэтому их нужно есть побольше, подчеркнул Мясников. От сладкого, выпечки, мяса и жирной пищи лучше отказаться, сообщает телеканал «Царьград». Врач объясняет, что эти ограничение помогут избежать отеков.

Ранее доктор Мясников советовал есть орехи, чтобы снизить уровень холестерина. Кроме этого он рассказывал, какие завтраки в разных странах сокращают жизнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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