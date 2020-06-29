Мясников дал совет, как в жару распознать проблемы со здоровьем

Россиянам следует следить за мочой во время жары, чтобы понять, обезвожен ли организм. Такой совет дал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.
«Надо следить за мочой: она должна быть светлой. Если моча становится интенсивно желтой, темной, уменьшается в количестве, значит, вы обезвожены», — рассказал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном». Врач рекомендует утолять жажду в жаркую погоду несладкой водой.
В жару также хорошо усваиваются овощи и фрукты, поэтому их нужно есть побольше, подчеркнул Мясников. От сладкого, выпечки, мяса и жирной пищи лучше отказаться, сообщает телеканал «
Ранее доктор Мясников советовал есть орехи, чтобы снизить уровень холестерина. Кроме этого он рассказывал, какие завтраки в разных странах сокращают жизнь.
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