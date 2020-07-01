В Европе посчитали потери от санкций США против России

Около 700 млн евро инвестиций в Северный поток может быть потеряны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Расширение санкций США против «Северного потока — 2» существенно ударит по капиталу многих европейских компаний. Об этом заявил оператор проекта — Nord Stream 2 AG.

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — цитирует Nord Stream 2 AG ТАСС. Отмечается, что заблокированными окажутся порядка 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода. Также потерянными могут оказаться около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру Евросоюза.

В компании подчеркнули, что США с помощью санкций пытается избавиться от конкурента. Без газопровода «Северный поток — 2» европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены переплачивать миллиарды, заключили в Nord Stream 2 AG.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли прийти к единой позиции по поводу российского проекта «Северный поток-2». Германия начала подготовку к «ответному удару по США», если Трамп введет дополнительные санкции против строительства газопровода. В Германии глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство Меркель должно занять более жесткую позицию по санкциям США против «Северного потока — 2», передает «Национальная служба новостей». По его словам, в комитете выступят эксперты по поводу того, какими эффективными контрмерами ФРГ может ответить, если санкции против газопровода все-таки будут введены.

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