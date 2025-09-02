В последние месяцы отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Как пишет издание, ссылаясь на события, произошедшие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, лидеры стран-участниц проявили явную готовность к активному взаимодействию с российским лидером, что свидетельствует о смягчении международной изоляции Москвы. На саммите ШОС Путин принимал участие в многочисленных встречах с лидерами различных государств.
Российский президент был замечен в теплых и доверительных беседах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Особое внимание The New York Times уделяет тому, что лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама провели с российским президентом отдельные частные встречи. По информации газеты, эти переговоры продолжались даже после полуночи.
В публикации подчеркивается, что ключевым фактором смягчения отношения к Путину стали действия президента США Дональда Трампа. Американский лидер не только пригласил Путина на территорию США впервые за последние десять лет, но и вступил в острые противоречия с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки. Отдельно рассматриваются отношения между Индией и Россией. После того как Нью-Дели отказался признать заслуги Трампа в урегулировании военного конфликта между Индией и Пакистаном, США ввели тарифы на индийские товары и подвергли критике покупку российской нефти. Тем не менее, премьер-министр Индии Нарендра Моди демонстрирует готовность к тесному сотрудничеству с Россией. Директор Института Кеннана Майкл Киммидж подчеркивает, что Россия сумела выстроить сеть отношений, играющих важную роль для российской экономики.
