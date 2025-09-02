Депутата Госдумы приняли за военного и обыскали в аэропорту

Андрей Гурулев раскритиковал досмотр военных в аэропорту Шереметьево
Инцидент произошел, когда депутат летел в Хабаровск
Инцидент произошел, когда депутат летел в Хабаровск

Депутат Госдумы Андрей Гурулев раскритиковал работу службы досмотра в аэропорту Шереметьево, где военных, возвращающихся из зоны СВО, подвергают усиленным проверкам. Он пожаловался, что недавно его несколько раз обыскали в аэропорту, увидев на нем военную форму. По его словам, сотрудники аэропорта объяснили обыски тем, что «солдаты могут пронести гранату» в результате некачественного досмотра.

«Солдаты, которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны. Рамка может не заметить», — передал слова сотрудников Гурулев в telegram-канале.

Инцидент произошел, когда депутат летел в Хабаровск. «Если у нас можно вот так просто пронести гранату, то это не к бойцам претензия, а к организации досмотра»,— подчеркнул депутат. По этим вопросам Гурулев планирует направить запросы в компетентные службы: «Пусть дадут ответы, почему так, и что собираются с этим делать».

Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска отменен рейс до Москвы и обратно авиакомпании «Аэрофлот». Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево. На прошлой неделе также были отменены рейсы по указанному направлению этой же авиакомпании.

Ссылки по теме
