Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией

Защита Сафрнова заявили ходатайство в конкретизации обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса, экс-журналист Иван Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией в 2017 году. Об этом рассказал его адвокат Олег Елисеев.

«Обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году», — цитирует адвоката ТАСС. По словам Елисеева, они уже заявили ходатайство, чтобы обвинение было конкретизировано и надеются получить ответ через три дня. О какой именно статье может идти речь, Елисеев не уточнил. В то время Сафронов работал в издании «Коммерсант».

Советнику главы Роскосмоса, предъявлено обвинение в госизмене 13 июля. Свою вину Сафронов не признал. Его коллеги из изданий кремлевского пула записали видео, где заявили, что не верят, что экс-коллега мог совершить преступление. Они призвали открыто рассказать о деле Сафронова. Другие журналисты вышли поддержать коллегу возле СИЗО «Лефортово» в Москве, 10 из них были задержаны, передает « Царьград ».

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