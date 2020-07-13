Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Защита Сафрнова заявили ходатайство в конкретизации обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса, экс-журналист Иван Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией в 2017 году. Об этом рассказал его адвокат Олег Елисеев.

«Обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году», — цитирует адвоката ТАСС. По словам Елисеева, они уже заявили ходатайство, чтобы обвинение было конкретизировано и надеются получить ответ через три дня. О какой именно статье может идти речь, Елисеев не уточнил. В то время Сафронов работал в издании «Коммерсант».

Советнику главы Роскосмоса, предъявлено обвинение в госизмене 13 июля. Свою вину Сафронов не признал. Его коллеги из изданий кремлевского пула записали видео, где заявили, что не верят, что экс-коллега мог совершить преступление. Они призвали открыто рассказать о деле Сафронова. Другие журналисты вышли поддержать коллегу возле СИЗО «Лефортово» в Москве, 10 из них были задержаны, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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