Испытания вакцины на людях принесли положительные результаты Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июля, — 222-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 132-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 217 380 и достигло отметки в 14 657 377. Выздороветь удалось уже 8 734 103 пациентам (+123 142). Жертвами COVID-19 стали 609 239 человек (+4 038).

В рейтинге стран-лидеров по числу инфицированных по-прежнему всех опережают США (3 898 550), Бразилия (2 099 896) и Индия (1 118 107). Россия занимает четвертую строчку с показателем в 771 795 случаев заражения. Пятерку замыкает ЮАР, где зафиксировано 364 328 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

В России завершились клинические испытания вакцины на добровольцах. В понедельник из госпиталя выпишут последнюю группу из 20 человек. Ученым предстоит проделать еще «огромный пласт» работы — от составления итоговых отчетов до государственной регистрации вакцины. Но уже сейчас понятно, что у испытуемых выработались необходимые антитела, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся организмом.

В течение полугода после положительного опыта применения вакцины среди взрослых ученые начнут испытания препарата для детей. Такая очередность продиктована действующим законодательством. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В первую очередь, по его словам, прививать против коронавируса стоит учителей и пожилых людей. А далее — все коллективы, которые «дышат одним воздухом»: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. При этом эксперт посоветовал перед вакцинацией проконсультироваться с врачом.

Коронавирус в России

Распространение инфекции в стране идет на спад. За предыдущие сутки, по данным федерального оперштаба, в РФ зафиксировано 6109 новых случаев. Больше всего заболевших в Москве (+591). Следом идут Свердловская область (+245) и ХМАО (+237). Днем ранее диагноз COVID-19 был поставлен 6 234 россиянам.

Роспотребнадзор решил провести анонимное исследование по распространенности коронавируса среди ВИЧ-инфицированных. Результатом станет определение доли таких россиян, перенесших COVID-19, наличие рисков заражения, а также наличие сопутствующих заболеваний.

Осенью вирус продолжит активно распространяться по стране, однако второй волны может и не случиться. Так считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени. Ломоносова Роман Зиновкин. По его словам, в городах и областях, в которых люди уже в значительной степени переболели, новый пик маловероятен.

Коронавирус в мире

Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает инфекцию . К такому выводу пришли итальянские биологи и физики Миланского государственного университета и Национального института астрофизики. По их словам, даже маленькая доза УФ-излучения инактивирует вирус в течение нескольких секунд, что можно активно использовать в борьбе с пандемией.

Власти Гонконга решили ужесточить карантин из-за всплеска заболеваемости. За последние сутки вирус обнаружен у 108 жителей региона, что является рекордом с начала января. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы, а кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку еще как минимум неделю.