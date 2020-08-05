Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы по маршруту Тюмень — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты по новому направлению будут будут выполняться два раза в неделю.
«Полеты по данному направлению выполняются по понедельникам и субботам на среднемагистральном самолете ATR 72 на 70 пассажиров. Из Тюмени лайнер вылетает в 15:15, из Перми — в 17:50. Время в пути — 1 час 50 минут. Новый рейс напрямую свяжет Тюмень с одним из крупнейших промышленных и культурных центров Урала», — пояснили в пресс-службе Utair.
Там добавили, что стоимость билета на рейс будет начинаться от 1708 рублей. Маршрут был запущен в рамках развития региональной сети, в которую включаются востребованные среди пассажиров российские направления.
Ранее агентство писало о том, что 24 мая Utair запустила рейс из Тюмени в Махачкалу. Маршрут стал первым открытым рейсом авиакомпании в регионе после объявления режима повышенной готовности.
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