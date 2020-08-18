Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым является подтверждением лоббистских возможностей главы региона на федеральном уровне. Таким мнением в беседе c URA.RU поделился президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Мишустин встретился с Дегтяревым в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Они обсудили вопросы реализации в крае инфраструктурных проектов. В частности, премьер-министр поддержал выделение дополнительных средств на строительство второй и третьей очередей гидротехнических сооружений Комсомольска-на-Амуре, предназначенных для защиты города от наводнений. Помимо этого, премьер поручил главе региона в 2021 году начать работы по реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань. Проект должны реализовать к 2022 году.
По словам политолога Минченко, итоги встречи говорят о высоких лоббистских возможностях врио губернатора Хабаровского края. «Данная встреча является укреплением имиджа Дегтярева как посланника федерального центра. Посланника, который обладает большим лоббистским ресурсом на федеральном уровне и имеет возможность получать преференции от правительства и других федеральных структур», — подчеркнул Минченко.
Внимание федерального центра к Хабаровскому краю проявилось с приходом Дегтярева на пост главы региона. С момента назначения врио в край уже успели приехать два федеральных министра — глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр энергетики РФ Александр Новак.
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