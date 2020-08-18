Встреча Мишустина с Дегтяревым укрепила особый статус врио. Хабаровск получит покровительство Москвы

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, дегтярев михаил
Встреча с главой правительства подтвердила особый статус Михаила Дегтярева среди губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым является подтверждением лоббистских возможностей главы региона на федеральном уровне. Таким мнением в беседе c URA.RU поделился президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Мишустин встретился с Дегтяревым в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Они обсудили вопросы реализации в крае инфраструктурных проектов. В частности, премьер-министр поддержал выделение дополнительных средств на строительство второй и третьей очередей гидротехнических сооружений Комсомольска-на-Амуре, предназначенных для защиты города от наводнений. Помимо этого, премьер поручил главе региона в 2021 году начать работы по реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань. Проект должны реализовать к 2022 году.

По словам политолога Минченко, итоги встречи говорят о высоких лоббистских возможностях врио губернатора Хабаровского края. «Данная встреча является укреплением имиджа Дегтярева как посланника федерального центра. Посланника, который обладает большим лоббистским ресурсом на федеральном уровне и имеет возможность получать преференции от правительства и других федеральных структур», — подчеркнул Минченко.

Внимание федерального центра к Хабаровскому краю проявилось с приходом Дегтярева на пост главы региона. С момента назначения врио в край уже успели приехать два федеральных министра — глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр энергетики РФ Александр Новак.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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