Визиты федеральных министров в Хабаровск продолжатся Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края

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Глава Минстроя РФ Владимир Якушев прибыл в Хабаровский край, где встретился с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым. Это второй визит федерального министра в край за неделю — ранее в регион приезжал министр энергетики РФ Александр Новак.

Дегтярев и Якушев вместе объехали проблемные стройки Хабаровска. Первой точкой стала детская поликлиника, строительство которой идет со сбоями. Врио губернатора дал подрядчику несколько суток, чтобы исправить ситуацию и нарастить темпы строительства: «Снимайте людей с других объектов, делайте вторую смену. Край большой, строителей много. Объект ждут люди, поэтому к понедельнику нужно, чтобы работы шли, как положено».

Михаил Дегтярев и Владимир Якушев осмотрели строящийся сквер Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Во время осмотра реконструируемого за федеральные деньги сквера, глава региона подчеркнул, что при ремонте таких объектов нельзя забывать о мнении людей. «Очень важно, чтобы все площадки, где будут организованы зоны отдыха, определяли сами люди. Об этом постоянно говорит президент страны. Поэтому по каждому парку, скверу нужно обязательно проводить общественные слушания», — подчеркнул Дегтярев.

Также врио губернатора и министр встретились с обманутыми дольщиками. Якушев пообещал помочь с выделением денег на достройку их жилья. Дегтярев добавил, что готов заниматься проблемой недостроенного дома лично и предложил провести встречу с инициативной группой дольщиков. «Ситуация по этому объекту возмутительная. Люди годами платят ипотеку за жилье, которое не получили, а некоторые так и не дожили до окончания стройки. Я видел ваше обращение в соцсетях, и мы решили сразу к вам приехать. <…> В любом случае в этой ситуации мы поставим точку, и люди обязательно получат жилье», — заявил врио губернатора.

Врио губернатора пообещал обманутым дольщикам решить их проблему Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края

По словам профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, внимание федеральных властей к региону — во многом заслуга Дегтярева: «Это говорит о лоббистских возможностях врио. Многие бы хотели федерального министра получить к себе в гости, но не всем это удается. Дегтярев же начал с налаживания взаимодействия с центром, несмотря на принадлежность к оппозиционной партии».

Матвейчев отметил, что посылая министров в регион, федеральные власти стремятся понять, есть ли в протестах «экономическая подоплека». Политолог предположил, что в Хабаровский край в ближайшее время приедут и другие чиновники высокого уровня, но внимание федерального центра к региону не будет постоянным. «Внимание есть, пока идут митинги, а они скоро закончатся. Пока центр готов разговаривать с регионом, нужно этим пользоваться, и прогнать через регион всю линейку федеральных министров».

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