Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что учителя и школьники, которые намерены посещать учебные заведения, должны поставить прививку от коронавируса.
«Все педагоги и ученики должны поставить прививку сначала от гриппа, а затем — когда это будет возможно — и от коронавируса. В этом году это просто жизненно необходимо. Исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания», — написал Куйвашев в Instagram.
Он уточнил, что свердловские школы 1 сентября начнут работу в штатном режиме, но изменится принцип организации учебы. Каждый класс будет учиться в выделенном кабинете, а учителя будут приходить к школьникам чтобы провести занятие. Ученики будут ходить по школе только чтобы попасть на уроки физики, химии, технологии и физкультуры. Проведение массовых мероприятий между различными классами запрещено. Масочный режим в школах вводить не будут, но маски и перчатки будут носить работники столовой и технический персонал.
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