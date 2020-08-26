26 августа 2020

Кого обяжут поставить прививку от коронавируса. Заявление свердловского губернатора

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Губернатор анонсировал правила работы школ за 4 дня до начала учебного года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что учителя и школьники, которые намерены посещать учебные заведения, должны поставить прививку от коронавируса.

«Все педагоги и ученики должны поставить прививку сначала от гриппа, а затем — когда это будет возможно — и от коронавируса. В этом году это просто жизненно необходимо. Исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания», — написал Куйвашев в Instagram.

Он уточнил, что свердловские школы 1 сентября начнут работу в штатном режиме, но изменится принцип организации учебы. Каждый класс будет учиться в выделенном кабинете, а учителя будут приходить к школьникам чтобы провести занятие. Ученики будут ходить по школе только чтобы попасть на уроки физики, химии, технологии и физкультуры. Проведение массовых мероприятий между различными классами запрещено. Масочный режим в школах вводить не будут, но маски и перчатки будут носить работники столовой и технический персонал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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