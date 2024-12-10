Пропавшую свердловскую школьницу нашли в 626 километрах от дома: она пыталась добраться до Крыма

Потерявшаяся 15-летняя школьница из Серова (Свердловская область) найдена живой на железнодорожной станции в Златоусте (Челябинская область). Она проехала около 626 километров, пытаясь добраться до Крыма, сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
«В ходе розыскных мероприятий транспортные полицейские Златоуста установили, что 15-летняя девушка следует в пассажирском поезде сообщением „Екатеринбург — Симферополь“ от станции Серов до станции Джанкой (Республика Крым). По прибытию пассажирского состава на станцию Златоуст подростка ожидали транспортные полицейские, которые доставили школьницу в служебное помещение линейного отдела», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
В отделе путешественница пояснила, что в Крыму ее ждала знакомая. Там девушка хотела «пожить самостоятельно». На время ее передали сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Златоуста. Позже родители забрали дочь домой.
О пропаже девочки заявила ее мать 7 декабря. По ее словам, дочь легла спать, а ночью ушла из дома. Телефон у нее был выключен. При этом, по словам матери, конфликта в семье не было, ранее девочка из дома не уходила.
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