Южноуральцы привыкли жить в условиях пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сегодня, 28 августа — 261-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 171-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 175 случаев заражения, выздоровели 11 111 и скончались 359 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 980 405 (+4 829) случаев заражения. Вылечились 798 466 (+5 905) пациентов — почти 81% от заболевших. Умерли 16 914 (+110) человека — более 1,7% от заразившихся.

К утру 28 августа на Южном Урале зафиксировано 71 заражение коронавирусом за сутки (плюс три к прошлому дню). Заболеваемость после кратковременного всплеска с начала недели вновь пошла на спад. Смертность составила «стандартные» для последнего времени четыре случая за сутки.

«С начала пандемии произошло 14 175 случая заражения, остаются на лечении 2 665 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 57, 77, 80 и 83 лет. Для трех из них COVID-19 осложнил хронические болезни, 80-летний мужчина умер от коронавирусной пневмонии». Выздоровели за сутки 99 человек, с начала пандемии — 11 111 жителей области.

В спортклубе вспышка COVID

Тест выявил коронавирусную инфекцию у 11 игроков и одного представителя челябинского гандбольного клуба «Динамо». Теперь спортсмены не смогут участвовать в матчах Суперлиги Париматч «Динамо» vs «Сунгуль» (29 августа) и «Нева» vs «Динамо» (2 сентября). При этом, согласно регламенту чемпионата России и дисциплинарному регламенту ФГР, челябинцам засчитают техническое поражение со счетом 0:10. В обычных условиях им пришлось бы выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Ранее в в Челябинске пришлось отменить Кубок губернатора по хоккею — инфекция проникла и в хоккейный клуб «Трактор». Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом», который должен был состояться в воскресенье, 30 августа, в Магнитогорске, также пришлось отменить .

Родительские собрания перейдут в онлайн

В условиях пандемии родительские собрания будут проводиться онлайн, а самим родителям ограничат доступ в школы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, у каждого класса в этом году будет свой график занятий и перемен, то есть единый звонок в школах будет отменен. Также должны быть организованы индивидуальные графики питания в столовой.

Челябинские кинотеатры выходят из карантина

Челябинские кинотеатры, не работавшие более полугода из-за пандемии коронавируса, готовы открыться 1 сентября. Но основного притока зрителей ждут 3 сентября, когда стартуют сразу несколько премьер. В том числе фильм «Довод» (США), премьеру которого несколько раз переносили из-за пандемии, и лента Алексея Учителя «Цой».

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В первый день осени открывается сезон массовых катаний на коньках в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Кататься придется в масках и на социальной дистанции. Также будет снижено число посетителей, одновременно находящихся в здании дворца. По воскресеньям будет организован дополнительный сеанс массового катания «Семейный» с 12:00 до 13:00.

В субботу и воскресенье жаркая погода позволит туристам по-летнему отдохнуть на озерах и курортах Челябинской области, сообщают синоптики. Столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов. Не будет ни обычных в последние недели ночных похолоданий, ни дождей. Скорость ветра спадет до обычных 3-8 метров в секунду.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.