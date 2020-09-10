Юрист: как процесс над Ефремовым разрушает доверие к адвокатам

Критика защитника Ефремова подрывает доверие к адвакатуре, считает член Ассоциации юристов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Оценочная лексика и критика российских адвокатов в интернете и СМИ в адрес защитника артиста Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подрывает доверие к адвокатуре. Такое мнение выразила член Ассоциации юристов России Ольга Евстропова.

«Оценочная несдержанная критика коллег подрывает доверие и к адвокатуре, как профессиональному и независимому институту гражданского общества, и к судебной власти», — заявила юрист ТАСС. По ее мнению, высказывания коллег о профессионализме Пашаева некорректны. Евстропова подчеркнула, что адвокаты вправе публично выражать свое мнение и оценивать коллег, но должны делать это сдержано. Такое внимание к делу Ефремова собеседница объясняет публичным статусом актера и резонансным характером преступления.

Пашаев подвергался критике со стороны своих коллег. Например, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин в блоге на «Эхо Москвы» написал, что Пашаев разгласил адвокатскую тайну, публично врал, лицемерил и «сотворил из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище».

Ранее Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия признала, что Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики, передает агентство Nation News. Ему грозит замечание, предупреждение или прекращение статуса адвоката. Сам Ефремов, уже после оглашения приговора, обвинил Пашаева в обмане. Теперь артист ищет нового представителя, чтобы подать апелляцию, пишет RT. За смертельное ДТП в состоянии опьянения суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.