У Антона Шипулина есть два сына и дочь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У свердловского биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина родился третий ребенок. Этой новостью спортсмен поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», — написал Шипулин. Он рассказал, что сына назвали Максимом. Ребенок родился весом 3 398 граммов, 51 см.

Также у спортсмена есть еще двое детей: годовалая Мира и пятилетний Дмитрий. В июне 2015 года биатлонист женился на Луизе Сабитовой. В декабре того же года у пары родился сын Дима. Мира родилась 7 февраля 2019 года. Биатлонист был рядом со своей женой во время родов.

Биатлонист сообщил о завершении спортивной карьеры в 2018 году, передает агентство «Дни.ру». У него есть звание заслуженного мастера спорта России. Сейчас он является депутатом Государственной думы и членом фракции «Единая Россия».