Полпред УрФО предложил считать СМИ группой риска по коронавирусу

Тотальная вакцинация от коронавируса начнется в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обратился к российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой включить профессию журналиста к группам риска по заболеваемости гриппом и коронавирусом для проведения приоритетной вакцинации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Принимая во внимание важность проведения осеннее-зимней кампании по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции для всех групп населения, а также с учетом особенности работы журналистов в близком контакте с большим количеством людей прошу Вас рассмотреть возможность решения этого вопроса», — гласит текст обращения полпреда.

Просьба о приоритетной вакцинации журналистов с учетом специфики работы прозвучала на состоявшейся накануне встрече Совета по информационной политике при полномочном представителе. «Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов по их желанию могли включить в зону риска и привить от COVID», — пообещал Николай Цуканов.

Как писало URA.RU, ранее власти анонсировали начало тотальной вакцинации от COVID-19 в октябре 2020 года. Первыми предполагается привить медработников, учителей и сотрудников полиции.