24 сентября 2020

Горбачев поддержал протесты в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев похвалил протестующих белорусов Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)
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Протесты в Белоруссии

Первый президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и считает, что протесты в стране — проявление характера ее граждан. Своим мнением политик поделился в одном из своих интервью.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно», — сказал Горбачев в интервью изданию «Подъем».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Власти Литвы, Польши и Румынии призвали Евросоюз подготовить пакет поддержки «для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации». Также премьер республики Роман Головченко заявил о беспрецедентном давлении на страну извне. В такой ситуации, по его словам, особенно важна дружеская поддержка России, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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