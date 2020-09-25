В ближайшие 20 лет произойдет крушение США и, вероятнее всего, Китая, поэтому весь мир будет говорить на русском языке. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Граждане Европы, граждане Азии. И будут говорить на том языке, на котором все будут понимать друг друга. Мы не можем учить 4 языка — китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком. В ближайшие 20 лет», — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда».
Он уверен, что за это время произойдет крушение Соединенных Штатов Америки, где уже сейчас назревает внутренний конфликт в преддверии президентских выборов. На них, по его мнению, победит демократ Джо Байден, однако команда нынешнего лидера Дональда Трампа не признает результаты голосования и «не выйдет из Белого дома». «Поэтому Америке конец. Китай тоже долго не протянет», — заключил Жириновский.
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