25 сентября 2020

Жириновский предрек крах США и Китая. «Русский язык будем мировым в ближайшие 20 лет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , карта мира, жириновский владимир
Через 20 лет весь мир будет разговаривать на русском языке, уверен Владимир Жириновский Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие 20 лет произойдет крушение США и, вероятнее всего, Китая, поэтому весь мир будет говорить на русском языке. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Граждане Европы, граждане Азии. И будут говорить на том языке, на котором все будут понимать друг друга. Мы не можем учить 4 языка — китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком. В ближайшие 20 лет», — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Он уверен, что за это время произойдет крушение Соединенных Штатов Америки, где уже сейчас назревает внутренний конфликт в преддверии президентских выборов. На них, по его мнению, победит демократ Джо Байден, однако команда нынешнего лидера Дональда Трампа не признает результаты голосования и «не выйдет из Белого дома». «Поэтому Америке конец. Китай тоже долго не протянет», — заключил Жириновский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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