На Стамбул обрушился мощный град с ливнем. ВИДЕО

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Ливень. Челябинск., потоп
Турецкий город оказался под ливнем и градом Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

На Стамбул 29 сентября обрушился сильный ливень, сопровождающийся градом. Спасатели эвакуируют из воды местных жителей.

Стамбул оказался затоплен в результате выпадения осадков, что привело к серьезным пробкам в городе, сообщает газета Hurriet. Сами машины также пострадали от града диаметром от 5 до 50 миллиметров.

На кадрах жителей видно, как под водой оказались машины и подземные переходы. Спасатели уже начали эвакуацию людей, которых затопило. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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