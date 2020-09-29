На Стамбул 29 сентября обрушился сильный ливень, сопровождающийся градом. Спасатели эвакуируют из воды местных жителей.
Стамбул оказался затоплен в результате выпадения осадков, что привело к серьезным пробкам в городе, сообщает газета Hurriet. Сами машины также пострадали от града диаметром от 5 до 50 миллиметров.
На кадрах жителей видно, как под водой оказались машины и подземные переходы. Спасатели уже начали эвакуацию людей, которых затопило. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.
dedim felaket felaket #yagmur #dolu pic.twitter.com/KLn6505sxB— ilker (@iilkerkan) September 29, 2020
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