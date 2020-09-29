Турецкий город оказался под ливнем и градом Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

На Стамбул 29 сентября обрушился сильный ливень, сопровождающийся градом. Спасатели эвакуируют из воды местных жителей.

Стамбул оказался затоплен в результате выпадения осадков, что привело к серьезным пробкам в городе, сообщает газета Hurriet. Сами машины также пострадали от града диаметром от 5 до 50 миллиметров.

На кадрах жителей видно, как под водой оказались машины и подземные переходы. Спасатели уже начали эвакуацию людей, которых затопило. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.