Жителя ХМАО Илью Толмачева и жительницу ЯНАО Елену Синельникову признали виновными в покушении на убийство школьницы по предварительному сговору. Кураторы «группы смерти» несколько месяцев целенаправленно добивались самоубийства девочки. Об этом URA.RU рассказали в следственном комитете России.
«Следствием и судом установлено, что в период с октября по декабрь 2016 года Толмачев и Синельникова через одну соцсеть общались со школьницей. Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений», — добавили в следкоме.
В итоге, желая, чтобы ребенок умер, Толмачев и Синельникова потребовали от девочки «выполнения действий, последствия которых несовместимы с жизнью». Только после этого о происходящем с ребенком узнали родители и предотвратили смерть дочери в последний момент. Позже ей была оказана психологическая помощь.
«Следователям СК России удалось установить умысел соучастников, направленный именно на убийство ребенка. Им не удалось довести убийство до конца лишь по не зависящим от них обстоятельствам», — заключили в следственном комитете России. Толмачев приговорен к 8 восьми годам в колонии строгого режима, а Синельникова к шести годам условно.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская полиция искала тех, кто вынуждает подростков делать смертельно опасные фото, свесившись с многоэтажки вниз головой. За такие фотографии кураторы предлагали по несколько тысяч рублей.
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