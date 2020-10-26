Авиакомпания Utair отменяет несколько рейсов по маршруту Курган-Москва-Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы выбрали название аэропорта — авиакомпания Utair отменила рейсы в Москву — уменьшено количество курганских автобусов — медики жалуются на бумажную волокиту — бывший высокопоставленный медик занял новую должность. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Жители выбрали название аэропорта Кургана

Согласно предварительному опросу по выбору имени аэрогавани Кургана, который проводился с 22 по 25 октября, с почти тремя тысячами голосов победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.

Utair отменила ноябрьские рейсы в Москву

Авиакомпания Utair отменила восемь московских рейсов, которые должны были состояться в ноябре. Такая информация появилась на сайте авиакомпании.

В Кургане уменьшилось количество автобусов

Муниципальные маршруты в Кургане стало обслуживать меньше автобусов в связи с нехваткой водителей и сложившейся ситуацией с коронавирусом.

Врачи жалуются на излишний бюрократизм

Врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом в Кургане, приходится заполнять более 50 документов на каждого больного. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал один из медиков.

Экс-руководитель больницы возглавил одно из ведомств

Бывший и. о. главврача Курганской больницы скорой помощи Юрий Истомин возглавил колл-центр медицинского информационно-аналитического центра депздрава.