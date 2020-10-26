26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 27 октября. Utair отменила рейсы в Москву, автобусов в Кургане стало меньше

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Авиакомпания Utair отменяет несколько рейсов по маршруту Курган-Москва-Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы выбрали название аэропорта — авиакомпания Utair отменила рейсы в Москву — уменьшено количество курганских автобусов — медики жалуются на бумажную волокиту — бывший высокопоставленный медик занял новую должность. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Жители выбрали название аэропорта Кургана

  • Согласно предварительному опросу по выбору имени аэрогавани Кургана, который проводился с 22 по 25 октября, с почти тремя тысячами голосов победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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