Авиакомпания Utair отменяет несколько рейсов по маршруту Курган-Москва-Курган
Курганцы выбрали название аэропорта — авиакомпания Utair отменила рейсы в Москву — уменьшено количество курганских автобусов — медики жалуются на бумажную волокиту — бывший высокопоставленный медик занял новую должность. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
Жители выбрали название аэропорта Кургана
- Согласно предварительному опросу по выбору имени аэрогавани Кургана, который проводился с 22 по 25 октября, с почти тремя тысячами голосов победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.
Utair отменила ноябрьские рейсы в Москву
- Авиакомпания Utair отменила восемь московских рейсов, которые должны были состояться в ноябре. Такая информация появилась на сайте авиакомпании.
В Кургане уменьшилось количество автобусов
- Муниципальные маршруты в Кургане стало обслуживать меньше автобусов в связи с нехваткой водителей и сложившейся ситуацией с коронавирусом.
Врачи жалуются на излишний бюрократизм
- Врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом в Кургане, приходится заполнять более 50 документов на каждого больного. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал один из медиков.
Экс-руководитель больницы возглавил одно из ведомств
- Бывший и. о. главврача Курганской больницы скорой помощи Юрий Истомин возглавил колл-центр медицинского информационно-аналитического центра депздрава.
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