Лукашенко пригрозил врачам, уехавшим работать за границу. «Назад не вернетесь». Видео

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Александр Лукашенко отказался принимать в Беларусь врачей, которые уезжали в Польшу бороться с коронавирусом Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Власти Белоруссии не будут останавливать врачей, которые уезжают из республики бороться с COVID-19. Но обратно в страну они уже не вернуться, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Польша призвала врачей приезжать в страну, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет лишних медицинских специалистов. «Хочу предупредить — лишних врачей у нас нет, нам самим нужно лечить своих людей. Следуя своим принципам, никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься», — приводит БелТа слова белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что это заявление — приказ для правительства, а не угроза. По словам Лукашенко, власти не будут препятствовать тем, у кого «позеленели глаза от валюты» и кто желает зарабатывать деньги в Польше, пишет «Национальная служба новостей».

За минувшие сутки в Польше коронавирус подтвердился у 27 143 человек. Это новый антирекорд для страны, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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