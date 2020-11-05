Власти Белоруссии не будут останавливать врачей, которые уезжают из республики бороться с COVID-19. Но обратно в страну они уже не вернуться, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее Польша призвала врачей приезжать в страну, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет лишних медицинских специалистов. «Хочу предупредить — лишних врачей у нас нет, нам самим нужно лечить своих людей. Следуя своим принципам, никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься», — приводит БелТа слова белорусского лидера.
Президент подчеркнул, что это заявление — приказ для правительства, а не угроза. По словам Лукашенко, власти не будут препятствовать тем, у кого «позеленели глаза от валюты» и кто желает зарабатывать деньги в Польше, пишет «Национальная служба новостей».
За минувшие сутки в Польше коронавирус подтвердился у 27 143 человек. Это новый антирекорд для страны, сообщает RT.