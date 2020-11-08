В ряде регионов России распространяемость коронавируса увеличилась в десятки раз Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Регионами-лидерами по росту заболеваемости коронавирусом в октябре стали Алтай, Сахалин, Крым, Севастополь, а также Кемеровская и Курганская области. Там число зараженных увеличилось от 11 до 43 раз по сравнению с пиком в мае. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

«На Алтае рост числа заболевших по сравнению с маем — в 43 раза, на Сахалине — в 24 раза, в Крыму и Севастополе — в 17 раз, в Кемеровской области — в 14 раз, в Курганской области — в 11 раз», — приводит газета «Ведомости» выдержку из документа. Там отмечается, что осенняя волна стала более серьезной по числу инфицированных, что привело к серии сбоев в медицине, но общественный резонанс снизился. Причина — привычка и мягкие карантинные меры.

При этом глава фонда Михаил Виноградов указывает на то, что регионы ежедневно показывают одни и те же статистические данные. Такую повторяемость эксперт считает «малообъяснимой». Также в докладе отмечается, что в реакции региональных властей параллельно нарастают спокойствие и неопределенность. Первое объясняется тем, что отказ от карантина не требует усилий по его соблюдению и не оказывает влияние на экономики и социальные настроения. Что касается неопределенности, она вызвана отсутствием понятной модели профилактики дальнейшего распространения вируса и размытостью критериев эффективности борьбы с эпидемией.