Ветераны ВОВ могут получить единоразовые выплаты к Новому году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России выступил на международном саммите — В РФ объединят три ведомства — названы побочные действия российской вакцины от коронавируса — студенты смогут вернуть деньги за обучение — школьникам перенесли важный экзамен — ветераны могут получить выплаты к новому году — в Москве простились в Романом Виктюком. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин выступил на встрече с представителями АТЭС

Президент России Владимир Путин выступил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава РФ отметил, что в период пандемии мировой ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%.

Также Путин заявил о том, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» абсолютно безопасны и эффективны.

Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID

После вакцинации российским препаратом «Спутник V» может подняться температура до 40 градусов, появиться тахикардия, слабость, боль в груди, и потеря веса. Об этом рассказали россияне, прошедшие тестировавшие.

В России ликвидируют два ведомства

Правительство России приняло решение передать Минцифре функции Федерального агентства связи и агентства по печати и массовым коммуникациям.

Студенты смогут вернуть деньги за обучение на дистанте

Студенты вузов смогут вернуть деньги, находясь на онлайн-обучении, но только в том случае, если докажут, что оно было некачественным.

Экзамен для старшеклассников перенесен на весну

Ветераны ВОВ могут получить выплату к Новому году

Дополнительную единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут получить ветераны Великой Отечественной войны к Новому году. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В России могут измениться ПДД и появиться новый штраф

В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 километр в час. Такую инициативу высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

В России могут ввести ответственность за утечку личных данных пользователей интернета и ввести штрафы за это нарушение. Об этом заявили члены Общественной палаты РФ

Чемпионат мира по хоккею перенесут в Россию

Хоккейный ЧМ-2021, который должен пройти с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии могут перенести в Россию. По мнению хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда, РФ готова принять этот спортивный форум.

В Москве простились с Романом Виктюком

Прошло прощание с народным артистом РФ, режиссером театра Романом Виктюком. Церемония состоялась в московском театре, которым руководил Виктюк.