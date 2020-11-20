20 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 20 ноября. В стране ликвидируют два ведомства, экзамен для старшеклассников перенесли, ветераны получат новую выплату

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Ветераны ВОВ могут получить единоразовые выплаты к Новому году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России выступил на международном саммите — В РФ объединят три ведомства — названы побочные действия российской вакцины от коронавируса — студенты смогут вернуть деньги за обучение — школьникам перенесли важный экзамен — ветераны могут получить выплаты к новому году — в Москве простились в Романом Виктюком. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин выступил на встрече с представителями АТЭС

Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID

  • После вакцинации российским препаратом «Спутник V» может подняться температура до 40 градусов, появиться тахикардия, слабость, боль в груди, и потеря веса. Об этом рассказали россияне, прошедшие тестировавшие.

В России ликвидируют два ведомства

  • Правительство России приняло решение передать Минцифре функции Федерального агентства связи и агентства по печати и массовым коммуникациям.

Студенты смогут вернуть деньги за обучение на дистанте

  • Студенты вузов смогут вернуть деньги, находясь на онлайн-обучении, но только в том случае, если докажут, что оно было некачественным.

Экзамен для старшеклассников перенесен на весну

Ветераны ВОВ могут получить выплату к Новому году

  • Дополнительную единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут получить ветераны Великой Отечественной войны к Новому году. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В России могут измениться ПДД и появиться новый штраф

Чемпионат мира по хоккею перенесут в Россию

  • Хоккейный ЧМ-2021, который должен пройти с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии могут перенести в Россию. По мнению хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда, РФ готова принять этот спортивный форум.

В Москве простились с Романом Виктюком

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