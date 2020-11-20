Президент России выступил на международном саммите — В РФ объединят три ведомства — названы побочные действия российской вакцины от коронавируса — студенты смогут вернуть деньги за обучение — школьникам перенесли важный экзамен — ветераны могут получить выплаты к новому году — в Москве простились в Романом Виктюком. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин выступил на встрече с представителями АТЭС
- Президент России Владимир Путин выступил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава РФ отметил, что в период пандемии мировой ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%.
- Также Путин заявил о том, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» абсолютно безопасны и эффективны.
Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID
- После вакцинации российским препаратом «Спутник V» может подняться температура до 40 градусов, появиться тахикардия, слабость, боль в груди, и потеря веса. Об этом рассказали россияне, прошедшие тестировавшие.
В России ликвидируют два ведомства
- Правительство России приняло решение передать Минцифре функции Федерального агентства связи и агентства по печати и массовым коммуникациям.
Студенты смогут вернуть деньги за обучение на дистанте
- Студенты вузов смогут вернуть деньги, находясь на онлайн-обучении, но только в том случае, если докажут, что оно было некачественным.
Экзамен для старшеклассников перенесен на весну
- Ученики 11-х классов российских школ будут писать итоговое сочинение не раньше 5 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
- Однако досрочный период сдачи ЕГЭ для школьников не будут переносить.
- Школьники выказали недовольство по поводу того, что сочинение и подготовка к ЕГЭ будут проходить в одно время.
Ветераны ВОВ могут получить выплату к Новому году
- Дополнительную единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут получить ветераны Великой Отечественной войны к Новому году. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
В России могут измениться ПДД и появиться новый штраф
- В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 километр в час. Такую инициативу высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
- В России могут ввести ответственность за утечку личных данных пользователей интернета и ввести штрафы за это нарушение. Об этом заявили члены Общественной палаты РФ
Чемпионат мира по хоккею перенесут в Россию
- Хоккейный ЧМ-2021, который должен пройти с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии могут перенести в Россию. По мнению хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда, РФ готова принять этот спортивный форум.
В Москве простились с Романом Виктюком
- Прошло прощание с народным артистом РФ, режиссером театра Романом Виктюком. Церемония состоялась в московском театре, которым руководил Виктюк.
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