В Магнитогорске продают квартиру осужденного экс-мэра Челябинска

Евгений Тефтелев был осужден за взятку на три года колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Магнитогорске выставили на продажу пятикомнатную квартиру на улице Строителей. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о жилье, которое принадлежит экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за коррупцию. Именно в этой квартире задержали градоначальника 11 декабря 2019 года.

«Продам отличную квартиру в двух квартирном доме с отдельным входом. Земли в собственности нет. Пять комнат. Сделан качественный ремонт во всей квартире. Дорогие материалы. В квартире остаётся вся мебель. Мебель итальянская, дорогая. Три балкона. Личный теплый гараж 75 кв. м. на четыре машины. Так же есть тамбур 20 м², отапливается. Дом немецкой постройки», — говорится в объявлении на «Авито». За квартиру просят 5 млн рублей.

В паблике «Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика» во «ВКонтакте» предположили, что речь идет о квартире Тефтелева. После вынесения приговора экс-мэру ФСБ обнародовала видео его задержания. На кадрах от 11 декабря 2019 года заснято внутреннее убранство его жилья, с дорогой мебелью. Тефтелев сам показал силовикам, где находятся деньги: он открыл несколько сейфов, часть денег была в коробке из-под обуви. Оперативники насчитали 26 пачек купюр по 500 тысяч рублей, а также пачки долларов и евро.

Из-за того, бойцы ФСБ поднялись по лестнице на второй этаж через отдельный вход, некоторые СМИ решили, что экс-мэр живет в коттедже. На самом деле это часть двухэтажного жилого дома в квартале в районе улиц Уральской и Строителей в Магнитогорске. Этот квартал строили немецкие военнопленные. Когда-то в них были коммуналки, но со временем всех расселили, а несколько домой перестроили под таунхаусы. Именно в такой квартире и жил Тефтелев после отставки до ареста. Интерьеры выставленной на продажу квартиры совпадают с кадрами ФСБ.

На звонок корреспондента URA.RU риелтор заявил, что квартира в объявлении не принадлежит Тефтелеву. «Я показываю соседнюю квартиру, совершенно другого собственника», — ответил Алексей. При этом на сайте «ДОМ.МИНЖКХ» говорится, что в этом доме всего две квартиры по одной на этаже.

Тефтелев обвинялся в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. Свою вину он признал полностью и заключил досудебное соглашение. 28 октября Тефтелеов был осужден на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и оспорила решение суда. Адвокаты Тефтелева также подали апелляцию. Рассмотрение дела в суде еще не назначено, экс-мэр находится в СИЗО.