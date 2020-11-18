18 ноября 2020

Мэр Челябинска простила Тефтелева за показания в суде. Почему пауза затянулась

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова проявила великодушие к осужденному экс-мэру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Мэр Челябинска Наталья Котова прервала молчание после того, как экс-глава города Евгений Тефтелев обвинил ее в должностном преступлении. В мэрии рассказали URA.RU, почему она сделала это именно сейчас. Сама Котова дала понять, что прощает Тефтелева.

«Монолог Евгения Николаевича, послушали все, кому это было интересно, — сообщила Котова в интервью ОТВ. — Те факты, о которых он говорил в суде, не соответствуют действительности. Ко мне это никакого отношения не имеет. Это все было совершено прежним руководством города. Все эти документы не я рассматривала, не я подписывала, не я давала указания. Поэтому обсуждать нечего».

Котова не будет подавать в суд на Тефтелева. «За долгие годы работы на руководящих постах я научилась прощать людям человеческие слабости», — заявила она. Ранее мэр от подобных заявлений воздерживалась.

«Мэр не стала ничего комментировать до вынесения приговора Тефтелеву, чтобы это не сказалось на его наказании, — пояснил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — А потом Наталья Петровна болела и работала на удаленке. Теперь, когда она вернулась к полноценной работе, она сочла нужным высказаться по этому поводу, в рамках телевизионного интервью. Сама передача была посвящена годовщине вступления в должность мэра».

Тефтелев дал показания на нескольких VIP, источник URA.RU сообщил, что речь идет об оговоре. Уголовного дела по этих показаниям возбуждать не стали. Экс-мэр приговорен к 3,5 годам строгого режима и 34,5 млн рублей штрафа. Тефтелев также дал показания бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Гаттаров в ответ подал в суд на экс-мэра и URA.RU, заявление пока не принято к рассмотрению. Адвокаты Тефтелева от общения со СМИ отказываются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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