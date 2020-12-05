Niletto рассказал, каким будет его новый альбом

В следующем году екатеринбургский рэпер Niletto (Данил Прытков) планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах. Об этом артист сообщил журналистам.
«Планирую к весне-2021 выпустить небольшой альбом музыки, дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза. Это будет альбом нетанцевальных треков, я смешаю американский саунд со стилем советской музыки и вокалом», — рассказал артист в интервью «ТНТ-Music».
Также Прытков собирается снять свой первый клип. По его словам, видео должно быть стильным и снятым на песню, которая станет популярной.
Ранее Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA. Рэпер смог обойти Моргенштерна и Клаву Коку.
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