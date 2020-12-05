Niletto рассказал, каким будет его новый альбом

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Интервью с Сергеем Копьевым. Екатеринбург, музыка, дискотека, диджейский пульт, пульт диджея
Niletto хочет выпустить альбом к весне 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году екатеринбургский рэпер Niletto (Данил Прытков) планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах. Об этом артист сообщил журналистам.

«Планирую к весне-2021 выпустить небольшой альбом музыки, дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза. Это будет альбом нетанцевальных треков, я смешаю американский саунд со стилем советской музыки и вокалом», — рассказал артист в интервью «ТНТ-Music».

Также Прытков собирается снять свой первый клип. По его словам, видео должно быть стильным и снятым на песню, которая станет популярной.

Ранее Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA. Рэпер смог обойти Моргенштерна и Клаву Коку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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