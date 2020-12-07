В России провалена программа импортозамещения продуктов

Россия за шесть лет не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. Поставки «санкционных» товаров продолжают поступать в страну, но уже через третьи страны.
«На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, „запрещенки“», — приводит выводы исследователей Национального рейтингового агентстве (НРА) газета «Коммерсант».
На рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в исследовании НРА. После наложения эмбарго импортную рыбу стали поставлять в РФ из Чили, при этом поставки норвежской рыбы (Новрегия была ранее основным поставщиком в Россию — прим.ред.) в страну одновременно выросли втрое. Эквадор сейчас завозит в Россию 22% фруктов, но само государство увеличило закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления. Из Китая в РФ везут 21% овощей, однако параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в ЕС.
Исследователи отмечают, что внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не попавших под санкции. Но как утверждают в агентстве, доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году.
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