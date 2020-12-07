В России провалена программа импортозамещения продуктов

Россия за годы санкций не смогла отказаться от импорта продуктов полностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Повышение цен на продукты после «аккуратных санкций» Путина

Россия за шесть лет не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. Поставки «санкционных» товаров продолжают поступать в страну, но уже через третьи страны.

«На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, „запрещенки“», — приводит выводы исследователей Национального рейтингового агентстве (НРА) газета «Коммерсант».

На рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в исследовании НРА. После наложения эмбарго импортную рыбу стали поставлять в РФ из Чили, при этом поставки норвежской рыбы (Новрегия была ранее основным поставщиком в Россию — прим.ред.) в страну одновременно выросли втрое. Эквадор сейчас завозит в Россию 22% фруктов, но само государство увеличило закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления. Из Китая в РФ везут 21% овощей, однако параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в ЕС.

Исследователи отмечают, что внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не попавших под санкции. Но как утверждают в агентстве, доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году.