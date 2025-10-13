В Ростовской области теплоход врезался в мост, возбуждено уголовное дело

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана теплохода «Волгонефть-242» по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).
«В Ростовской области в отношении капитана теплохода возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел во время следования судна с места отстоя в городе Аксай: теплоход правым бортом врезался в правобережную часть разводного подъемного моста пешеходной переправы.
Капитан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Сообщается, что в результате ЧП теплоход получил повреждения, а собственнику причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В настоящее время следователи Ростовского следственного отдела на транспорте проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий, при которых произошел навал судна на мост.
