В Ростовской области теплоход врезался в мост, возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области теплоход врезался в мост
В Ростовской области теплоход врезался в мост Фото:

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана теплохода «Волгонефть-242» по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ). 

«В Ростовской области в отношении капитана теплохода возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел во время следования судна с места отстоя в городе Аксай: теплоход правым бортом врезался в правобережную часть разводного подъемного моста пешеходной переправы.

Капитан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Сообщается, что в результате ЧП теплоход получил повреждения, а собственнику причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В настоящее время следователи Ростовского следственного отдела на транспорте проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий, при которых произошел навал судна на мост.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана теплохода «Волгонефть-242» по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).  «В Ростовской области в отношении капитана теплохода возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел во время следования судна с места отстоя в городе Аксай: теплоход правым бортом врезался в правобережную часть разводного подъемного моста пешеходной переправы. Капитан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Сообщается, что в результате ЧП теплоход получил повреждения, а собственнику причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В настоящее время следователи Ростовского следственного отдела на транспорте проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий, при которых произошел навал судна на мост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...