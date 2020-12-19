В Лондоне и ряде регионов Англии введут максимальные ограничения из-за быстрого распространения коронавируса Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 декабря, — 379-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 285-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 612 919, достигнув отметки в 76 589 322. Выздороветь из них удалось 53 636 537 пациентам (+487 066). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 691 377 человек (+10864).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 073 736 американцев. Следом идет Индия, где количество заболевших насчитывает уже 10 031659 человек, замыкает тройку Бразилия — 7 213 155 заразившихся. Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 819 429.

Вакцина и лекарства

Новой российской вакцине от коронавируса, уже третьей по счету, подбирают название. Как рассказал директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, в том числе рассматривается название «Чувак». Ученый отметил, что его коллеги работают по 14 часов, чтобы лицензирование вакцины прошло как можно скорей.

После вакцинации от коронавируса у привитых могут появиться аллергические реакции на препарат «Спутник V», сообщила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. «Велика вероятность неизвестных, не выявленных реакций на вакцину [от коронавируса]», — рассказала специалист. Между тем гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов уверяет, что вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» подойдет людям, страдающим от аллергии, пожилым и детям. По словам Максютова, исследования показали, что препарат может обеспечить иммунитет от коронавируса на полгода.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения. Министр уточнил, что промышленность страны готова удовлетворить потребности в необходимом объеме вакцины.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 343 меньше, чем днем ранее. Как уточнили в федеральном штабе по борьбе с вирусом, число выздоровевших от COVID увеличилось на 26 109 человек за день, 585 человек скончались от вируса.

Пандемия коронавируса в России может закончиться к весне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — сказала Попова, подчеркнув, что «это зависит от каждого человека». Мнение главы Роспотребнадзора поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает, что самый острый период борьбы с пандемией закончится через несколько месяцев.

Вспышка коронавируса в России может произойти в Сибири из-за обитающих там норок, которые могут быть носителями SARS-CoV-2, рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он отметил, что случаи заражения коронавирусом животных уже были выявлены, поэтому есть вероятность, что вирус останется в дикой природе и мутирует.

Пока же врачей больше волнует повторная заболеваемость коронавирусом у людей. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что повторно могут заразиться COVID-19 дюди со слабым иммунитетом. «Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации», — рассказал Тотолян. Он подчеркнул, что он только слышал о повторных заражениях коронавирусом, но сам с такими случаями не сталкивался.

Тяжело переносят вирус склонные к тромбообразованию пациенты, считает сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров. Он объяснил, что при коронавирусе повышается свертываемость крови. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о более заразном типе COVID-19 , обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе. «Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании, они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований», — отметили в ВОЗ. Правительство страны пообещало ввести в Лондоне и ряде регионов Англии максимальные ограничения из-за быстрого распространения коронавируса. «Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну», — пояснил премьер Борис Джонсон, отметив что в стране после выявления нового варианта коронавируса снова начали резко расти темпы заболеваемости.

А президент США Дональд Трамп не хочет вводить жесткие ограничения из-за пандемии по примеру Великобритании. По словам политика, «решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы».

Минздрав Латвии пообещал «полный ужас» в больницах из-за коронавируса. Глава ведомства Илзе Винкеле рассказал, что «если даже завтра мы каким-то чудом увидим снижение числа новых случаев в больницах, на протяжении еще как минимум четырех недель будет наблюдаться серьезный прирост новых пациентов в стационарах».

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать досады из-за нежелания жителей страны понять, почему они не могут поставить российскую вакцину от коронавируса. «Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», — цитирует The New York Times слова Зеленского.

Первым израильтянином, сделавшим прививку от коронавируса стал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Я хочу служить личным примером для всех израильтян. Это очень волнующий момент для тех людей, которые хотят вернуть жизнь в нормальное русло. Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества», — заявил 71-летний премьер Израиля.

Иностранные граждане с 20 декабря смогут посетить Сербию только со справкой об отсутствии COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделать не ранее чем за 48 часов до поездки в страну.