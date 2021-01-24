Экономист назвал причины возвращения индексации пенсий работающим

Возвращение индексации пенсий поможет восстановить социальную справедливость в стране и позволит пожилым россиянам справиться с финансовыми трудностями. Об это рассказал эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Оснований для возобновления интереса к этому вопросу несколько. Первое заключается в том, что работающие пенсионеры находятся не в самом благоприятном финансовом положении. Индексация помогла бы материально поддержать людей», — передает слова Беляева ФБА «Экономика сегодня». Кроме того, по его мнению, возврат индексации выплат поможет установить социальную справедливость, так как сейчас многие работающие пенсионеры чувствуют себя уязвленными.
Также, по словам Беляева, после отмены индексации выплат работающим пенсионерам, многие из них уволились, а некоторые перешли в теневой сектор. Однако российская экономика сегодня и так испытывает кадровый дефицит на фоне оттока мигрантов. И необходимо принять меры, которые позволят улучшить ситуацию и вернуть пенсионеров на рабочие места.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам. Ее авторы подчеркивают, что число работающих пожилых людей в стране составляет 7,3 млн человек, а средняя пенсия составляет 16,5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в