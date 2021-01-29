В 2021 году ожидается рост цен на зерно, муку, хлеб, крупу, молоко и яйца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На торгах 29 января подешевела нефть. Стоимость сырья техасской WTI снизилась до 52,16 доллара за баррель (-0,34%). Североморская нефть Brent подешевела до 55,02 доллара за бочку (-0,15%). Евро стоит 91,85 рубля (-0,30%), доллар опустился до 75,74 (-0,29%).

События в России

С 1 февраля в России на 4,9% проиндексируют социальные выплаты 14,7 миллиона россиян. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории граждан, заявили в Пенсионном фонде РФ. Также на 4,9% проиндексируют набор социальных услуг.

Сенатор Елена Бибикова заявила, что 2021 году в России будут проиндексированы на 6,3% пенсии работающим пенсионерам. Также, по заявлению представителя Совфеда, в стране планируется поэтапное повышение пенсионного возраста и постепенное увеличение рабочего стажа.

В 2020 году объем просроченных долгов по кредитам россиян вырос на 20%. При этом в целом объем портфеля задолженности по кредитным картам за год вырос только на 9% — до 957,1 млрд рублей, передает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Преподаватели колледжей, которые кроме основных обязанностей имеют классное руководство, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Такой вопрос президент РФ Владимир Путин поручил проработать правительству.

События в мире

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрит отношения с Китаем , в том числе и в торговой сфере. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, остается ли в силе торговая сделка с КНР, заключенная командой экс-президента Дональда Трампа. «Все, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности», — сказала Псаки.

Россия будет развивать отношения с Грецией , несмотря на санкции Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат считает, что санкции — незаконный инструмент, который противоречит интересам самой Европы. «Наверное, Греция относится к числу тех, кто проявлял достаточный скептицизм в отношении эффективности этих санкций», — объяснил позицию Грушко.

Прогнозы и мнения экспертов

Для рубля начался опасный период, считает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. По ее словам, в 2021 году главными рисками для российской валюты станут изменяющиеся нефтяные котировки и негативная геополитическая обстановка, в частности санкции против РФ со стороны США.

В 2021 году подорожает зерно, что приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Рост цен он объяснил увеличением затрат на производство.

Под угрозой закрытия в 2021 году окажутся около 30 банков в России, считают финансовые аналитики. При этом ликвидация кредитных учреждений будет плановой. Аналитики объясняют, что таким образом Центробанк оздоровляет финансовый сектор РФ в период кризиса.