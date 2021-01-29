На торгах 29 января подешевела нефть. Стоимость сырья техасской WTI снизилась до 52,16 доллара за баррель (-0,34%). Североморская нефть Brent подешевела до 55,02 доллара за бочку (-0,15%). Евро стоит 91,85 рубля (-0,30%), доллар опустился до 75,74 (-0,29%).
События в России
С 1 февраля в России на 4,9% проиндексируют социальные выплаты 14,7 миллиона россиян. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории граждан, заявили в Пенсионном фонде РФ. Также на 4,9% проиндексируют набор социальных услуг.
Сенатор Елена Бибикова заявила, что 2021 году в России будут проиндексированы на 6,3% пенсии работающим пенсионерам. Также, по заявлению представителя Совфеда, в стране планируется поэтапное повышение пенсионного возраста и постепенное увеличение рабочего стажа.
В 2020 году объем просроченных
Преподаватели колледжей, которые кроме основных обязанностей имеют классное руководство, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Такой вопрос президент РФ Владимир Путин поручил проработать правительству.
События в мире
Администрация президента США Джо Байдена
Россия будет развивать
Прогнозы и мнения экспертов
Для рубля начался опасный период, считает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. По ее словам, в 2021 году главными рисками для российской валюты станут изменяющиеся нефтяные котировки и негативная геополитическая обстановка, в частности санкции против РФ со стороны США.
В 2021 году подорожает зерно, что приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Рост цен он объяснил увеличением затрат на производство.
Под угрозой закрытия в 2021 году окажутся около 30 банков в России, считают финансовые аналитики. При этом ликвидация кредитных учреждений будет плановой. Аналитики объясняют, что таким образом Центробанк оздоровляет финансовый сектор РФ в период кризиса.
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